Sony heeft in visueel opzicht weinig aan de PlayStation 5 user interface gedaan sinds de lancering van de console, maar het ziet er naar uit dat er wat veranderingen op stapel staan. De ‘Explore’-pagina op het PlayStation 5 home scherm van Amerikaanse consoles is namelijk aangepast.

Er zijn nieuwe features/details toegevoegd aan deze pagina, zoals de activiteiten van vrienden, de beschikbare capaciteit van je controller batterij, directe koppelingen naar opslag en meer. Interessant is dat deze nieuwe pagina voor een (blijkbaar) selecte groep gebruikers beschikbaar is, wat suggereert dat het in een soort van beta verkeert.

YouTuber Mystic heeft een video gemaakt, waarin hij uitlegt wat de nieuwe toevoegingen zijn. Zeker even interessant om te kijken en dat kan hieronder. Wat Sony’s plannen precies zijn en of het ooit naar Europa komt is vooralsnog afwachten.