Capcom weet de laatste jaren de ene na de andere topper op de markt te brengen. Het zal je dan ook niet verbazen dat de Japanse uitgever volgens Metacritic vorig jaar de beste games op de markt heeft gebracht.

De lijst neemt niet alleen het gemiddelde van de cijfers die aan titels van elke uitgever werden toebedeeld. Er is ook gekeken naar hoeveel procent goede of slechte reviews er waren. Capcom gaf vorig jaar onder andere Resident Evil 4 Remake en Street Fighter 6 uit en deze games, maar ook andere titels hebben ervoor gezorgd dat Capcom in 2023 de beste games uitgaf.

De winnaar van het jaar ervoor – Sony Interactive Entertainment – kwam niet verder dan plaats 13 en de winnaar van 2021 – Microsoft – bleef steken op plek 15. De top 10 van uitgevers met de beste games in 2023 is als volgt: