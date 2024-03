Als PlayStation Plus Extra en Premium-abonnee kun je in ieder geval van twee dingen uitgaan: elke maand komen er nieuwe games in de bibliotheek bij en er verdwijnen er ook weer een aantal. Voor volgende maand staan er weer een paar titels op stapel die de digitale service zullen verlaten.

Er zullen op 16 april 11 games verdwijnen voor degene die een abonnement hebben op PlayStation Plus Extra en/of Premium. Daar zitten geen hele grote titels bij, maar als je van plan was één van deze games nog te spelen, dan zal je dat snel moeten doen. De titels die volgende maand zullen verdwijnen zijn als volgt:

Ghostbusters: The Video Game Remastered (PS4)

Bassmaster Fishing 2022 (PS5, PS4)

Necromunda: Underhive Wars (PS4)

Chicken Police – Paint It RED (PS4)

Soul Calibur VI (PS4)

Fighting EX Layer (PS4)

R-Type Final 2 (PS4)

Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX (PS4)

Reel Fishing: Road Trip Adventure (PS4)

Everspace (PS4)

Dangerous Golf (PS4)

Voor een PlayStation Plus abonnement of upgrade kan je hier terecht.