Neen, ondanks dat de titel van de game het misschien doet vermoeden, neemt het spel je niet mee op een tocht over het Belgische wegennet. In Broken Roads ontdek je namelijk Australië in een post-apocalyptische RPG. De game van ontwikkelaar Drop Bear Bytes mixt verhalende elementen met een XCOM-achtige gameplaystijl.

Deze post-apocalyptische wereld bevat echte locaties en herkenningspunten, dus mocht je het land van de kangoeroes en koala’s al eens bezocht hebben, herken je misschien wel enkele plekken.

Mocht jij de game een kans willen geven, dan kan dit vanaf 10 april op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Er staat ook een Nintendo Switch-versie op de planning, maar hiervoor is nog geen releasedatum bekend. Wel kan je hieronder de trailer van de game terugvinden.