Sony liet een poosje terug tussen neus en lippen door weten dat ze PlayStation VR2 compatible zouden gaan maken met de pc. Dat impliceert dat we straks via het platform ook allerlei pc-games kunnen gaan spelen en met een grote VR-markt op dat platform, is dat een uitstekende zaak.

Wanneer dit officieel mogelijk is, is echter afwachten maar achter de schermen lijken er stappen gezet te worden. PlayStation VR2 heeft namelijk een systeemupdate gehad en nu blijkt dat pc toegang een stuk gemakkelijker is. In het verleden was het wel mogelijk, maar het vereiste de nodige workarounds.

Die omslachtige route is nu niet langer aan de orde, zo laat VR-expert iVRy op X weten. De enige uitzondering is wel dat voor directe toegang een VirtualLink adapter nodig is.

“Sony’s latest firmware update enables PC access! This means it’s no longer necessary to use driver/hardware workarounds to make it work on Windows. Still TBC whether this update enables nVidia use, but all indications are that Sony’s “PC games” plans involve direct connection.”

NOTE: A “VirtualLink” adapter of some kind is still required due to PSVR2 hardware design. If Sony does intend to make “official” PC drivers, they would need to provide this adapter to end-users.”