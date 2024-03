De regisseur van de vrij recent aangekondigde The Legend of Zelda-film, Wes Ball, heeft zijn visie voor het project gedeeld in een gesprek met Total Film. Ball zegt al geruime tijd te hebben nagedacht over hoe gaaf een Zelda-film zou zijn en dat hij ieders grootste wensen voor de film wil laten uitkomen. De belangrijkste reden daarvoor is dat hij weet dat de franchise enorm populair is en belangrijk is voor de fans.

“I know it’s important, this franchise, to people and I want it to be a serious movie. A real movie that can give people an escape.”

Ball vervolgt dat hij wil proberen een serieuze en coole film te maken die ook leuk en speels is. Hij heeft in een eerder interview al eens aangegeven dat zijn visie is geïnspireerd door de legendarische werken van Studio Ghibli medeoprichter Hayao Miyazaki.