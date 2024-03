Sony Bend Studio is na de release van Days Gone met een nieuwe game aan de slag gegaan en inmiddels begint het wel tijd te worden dat we wat van het project gaan zien, Days Gone stamt immers uit 2019. Wat het gaat worden is afwachten, al geeft een nieuwe vacature wel een kleine hint.

De ontwikkelaar is op zoek naar een nieuwe project manager die ervaring heeft in de ontwikkeling van triple-A live service games. Daarmee hebben we de bevestiging gekregen wat we eigenlijk al een beetje wisten, dat deze ontwikkelaar bezig is met een live service project.

Het betreft een volledig nieuwe IP, want een vervolg op Days Gone zit er niet in omdat de game tegenvallend presteerde bij de critici. Best jammer, want Days Gone was ondanks z’n technische tekortkomingen een erg vermakelijke game. Wel wordt er gewerkt aan een Days Gone-film, maar daar zijn weinig details over bekend.