Handhelds lijken weer helemaal in trek te zijn. De ene hardware fabrikant na de andere brengt zijn streaming of gaming handheld uit, volgens geruchten werkt Sony aan een nieuw platform en ook Microsoft zou bezig zijn met een portable apparaat.

Volgens journalist Jez Corden van Windows Central, werkt Microsoft aan een native Xbox handheld. Deze handheld zou in de prototype fase verkeren wat dus geen zekerheid op release geeft. De vraag is ook of het apparaat – mits het uitkomt – naast de huidige consoles zal bestaan of dat dit een stukje hardware voor de volgende generatie is, waarbij Microsoft de route van de Nintendo Switch volgt.

Interessant is ook dat het platform volgens Corden geen streaming apparaat is, wat je zou verwachten met Xbox Cloud, maar een native systeem dat de games zelf draait. Met de populariteit van dergelijke systemen zou het dus geen gekke route zijn, al gaf Spencer vorig jaar nog aan dat er geen noodzaak is voor een handheld.

Sarah Bond van Microsoft heeft daarentegen weer aangegeven dat we interessante dingen mogen verwachten later dit jaar als het op hardware aankomt. Dus mogelijk is de visie van Microsoft veranderd en horen we tegen het einde van 2024 meer.