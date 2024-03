Special | De Atari 400 Mini – Als er gesproken wordt over 8-bit homecomputers, komt meestal het merk Commodore ter sprake, met name de Commodore 64. Een ‘vergeten’ merk is Atari, dat vaak geassocieerd wordt met oude spelcomputers of met hun 16-bit homecomputer: de Atari ST, die op zijn beurt concurreerde met de Commodore Amiga, de opvolger van de Commodore 64. Voordat de Atari ST op de markt kwam, waren er ook de Atari 400 en een aantal upgrades daarvan, zoals de Atari 800 en Atari 1200XL. De 400 werd al in 1979 uitgebracht, 3 jaar voor de Commodore 64. Hoewel het minder bekende hardware is, vonden Atari en Retro Games het toch de moeite waard om een mini-versie van ‘The 400’ te maken en deze op de markt te brengen.

De inhoud

Als je de Atari 400 Mini aanschaft, ontvang je een verkleinde versie van de 8-bit homecomputer, samen met een HDMI-kabel, een USB-A naar USB-C-kabel, een quick start guide en een joystick – waar we later nog op terugkomen. Helaas zit er geen stekker in de doos. De mini-computer zelf is een exacte, verkleinde kopie van het origineel, inclusief alle details en de kenmerkende khaki-achtige kleur die veel computers uit die tijd hadden. De afmetingen van de 400 Mini zijn 13 cm breed, 15 cm lang en het dikste gedeelte is 5 cm hoog. Met een gewicht van slechts 252 gram zal het stukje hardware je niet zwaar vallen. Het enige grote verschil is het toetsenbord, dat niet functioneel is. Het is echter wel mogelijk om zelf een toetsenbord via USB aan te sluiten.

Lekker gamen

De Atari 400 Mini sluit je zonder problemen op je tv aan, en zodra je hem aanzet, verschijnt er een vrij eenvoudig maar overzichtelijk menu. Hier kun je de voorgeïnstalleerde games selecteren en enkele opties aanpassen. Hoewel deze opties niet erg uitgebreid zijn, heb je eigenlijk niet veel meer nodig dan wordt geboden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen tussen spelen in 4:3 aspect ratio of ‘pixel perfect’, en je kunt bepalen welke achtergrond je rond je scherm wilt hebben, aangezien niet alle spellen in breedbeeld worden weergegeven. De mini-computer ondersteunt games van de 400 tot de 800XL, en zelfs van de Atari 5200 spelcomputer. Je krijgt dus toegang tot titels van verschillende 8-bit platforms van Atari. Bovendien kun je je eigen games spelen op de Atari 400 Mini, mits je deze op een USB-stick hebt staan. Er is namelijk een speciale USB-ingang voor dit doel beschikbaar. In totaal worden er 25 games meegeleverd en deze zijn als volgt:

Airball

Asteroids

Basketball

Battlezone

Berzerk

Boulder Dash

Brsitles

Capture the Flag

Centipede

Crystal Castles

Elektraglide

Encounter!

Flip and Flop

Henry’s House

Hoover Bovver

Lee

M.U.L.E.

Millipede

Miner 2049er

Missile Command

O’Riley’s Mine

Star Raiders II

The Seven Cities of Gold

Wavy Navy

Yoomp!

De lijst met games biedt een aardige variatie van genres, maar niet elke titel is even boeiend. Games die minder leuk zijn om te spelen, maken vaak gebruik van een isometrisch perspectief, zoals Crystal Castles en Flip and Flop. Het schuin bewegen van je personage met een joystick kan een ware nachtmerrie zijn. Daarentegen springen bepaalde games er wel echt uit, zoals Boulder Dash, Hover Bovver, Centipede, Missile Command, Star Raiders II en Yoomp!. Deze games beschikken over verslavende gameplay en vooral Yoomp! valt op door zijn indrukwekkende 3D-effecten. Voor de rest geldt dat de games redelijk tot goed zijn. Over het algemeen biedt de Atari 400 Mini aardig wat uurtjes aan speelplezier.

Geen problemen

Over de emulatie van de ingebouwde titels valt weinig te klagen. Er is geen merkbare ‘input delay’, waardoor alle spellen spelen zoals vanouds. Er zijn ook geen rare glitches of andere problemen waar te nemen, maar mogelijk vinden moderne gamers sommige spellen een beetje te uitdagend. Gelukkig biedt de Atari 400 Mini hier een oplossing voor. Er is namelijk een rewind-functie ingebouwd waarmee je op elk gewenst moment tot 30 seconden terug kunt spoelen in het spel dat je aan het spelen bent. Bovendien kun je je voortgang opslaan met de save-functie, zodat je later verder kunt gaan waar je gebleven was. Voor elke titel zijn er 4 save-slots beschikbaar, dus je hebt meer dan genoeg ruimte om je voortgang op te slaan.

Zoals je hebt kunnen lezen, wordt de Atari 400 Mini geleverd met een authentieke joystick, gemodelleerd naar de Atari CX40 die je aansluit via USB. Net als de mini-computer zelf is de joystick een goed uitgevoerde replica van het origineel, maar dan op ware grootte. Als je de originele joystick erbij pakt, zul je weinig verschillen opmerken of voelen tijdens het gamen. Het is echt een knap stukje hardware. De joystick hoort natuurlijk bij de Atari 400, maar het gebruik ervan kan wel even wennen zijn. De meeste mensen zijn tegenwoordig gewend aan controllers of spelen met muis en toetsenbord. Een joystick voelt echt heel anders aan. Zelfs voor iemand die vroeger veel met joysticks heeft gespeeld, kan het even omschakelen zijn. Dit is echter geen minpunt van de Atari 400 Mini, want het hoort gewoon bij de retro-ervaring die de mini-computer met zich meebrengt.

Verrassend

Voor sommige gamers kan het afschrikken dat de resolutie niet hoger gaat dan 720p. Tegenwoordig hebben de meeste mensen minstens een 1080p tv, en velen zelfs een 4K tv. Het beeld van de Atari 400 Mini is dus niet zo scherp als je zou willen. Aan de andere kant geeft het iets wazige beeld wel meer het gevoel dat je oude games aan het spelen bent. We hadden echter graag gezien dat er meer keuze was qua resolutie, want op die manier zou iedereen dan voor zichzelf kunnen bepalen welke resolutie het beste bij de games past.

De prijs van al dit moois is €119,99. Dat is € 10,- minder dan de vorige mini-computer van Retro Games, de A500 Mini. Dit stukje hardware kwam 2 jaar geleden op de markt. Deze vonden we wat aan de dure kant, dus dat de Atari 400 Mini goedkoper is, is niet alleen prima, het is eigenlijk ook wel opmerkelijk te noemen. Alles is namelijk de laatste 2 jaar explosief duurder geworden, dus dat de verkleinde versie van de Atari 400 goedkoper wordt aangeboden dan de vorige mini computer van Retro Games is erg verrassend. De Atari 400 Mini weet dan ook niet alleen met de hardware positief voor de dag te komen, ook met zijn prijs.

Conclusie

Hoewel de Atari 400 niet de meest populaire homecomputer was, zal de mini-versie retro-gamers zeker aanspreken, zelfs als je niet bekend bent met de 8-bit computer van Atari. De 400 Mini ziet er gedetailleerd uit, biedt gevarieerde games om te spelen, en om het retrogevoel helemaal compleet te maken, wordt er zelfs een authentieke joystick meegeleverd die nagenoeg identiek is aan het origineel. Hoewel niet alle inbegrepen games even leuk zijn om te spelen, biedt de mini-computer over het algemeen genoeg uren aan speelplezier. En als je eenmaal uitgespeeld bent, kun je nog andere titels van verschillende 8-bit computers van Atari toevoegen met een USB-stick. Als kers op de taart wordt de 400 Mini ook nog eens goedkoper aangeboden dan de vorige mini-computer van Retro Games.