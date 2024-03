Microsoft timmert hard aan de weg door verschillende ontwikkelaars en uitgevers op te kopen, waarmee ze meer exclusieve games voor de Xbox uit kunnen brengen en natuurlijk ook Game Pass interessanter kunnen maken. Hun plannen zijn wat dat betreft duidelijk, al denken retailers er toch wat anders over.

In een nieuwe podcast van GamesIndustry.biz zegt Chris Dring van hetzelfde platform dat sommige third-party uitgevers twijfelen aan hun ondersteuning van de Xbox, omdat de verkopen van het platform zijn gestagneerd. Dit heeft Dring begrepen op de Game Developers Conference in San Francisco vorige week.

Op basis van verkoopinformatie valt te concluderen dat de verkopen van de Xbox echt achter beginnen te lopen. Niet alleen nu, dit was vorig jaar al het geval en het verschil is dit jaar alleen maar groter geworden.

“You can follow our monthly coverage in the games market and you can see that Xbox sales are falling, and it’s been falling all throughout last year and it’s falling even harder this year.”

Eén grote uitgever die vorig jaar een grote titel uitbracht zou zelfs aangegeven hebben dat hij eigenlijk niet begrijpt waarom ze het platform blijven ondersteunen. Ook retailers zouden fysieke verkopen hebben terug geschaald, wat toch wel een teken aan de wand is.

“We mentioned on a previous podcast that we’d heard retailers in Europe are considering or had already been cutting back their Xbox stock on their shelves—hardware, games, that kind of thing—and now you’ve got third-party publishers going, ‘we’re putting in a lot of effort trying to create a Series S version and an X version of a game when, to be honest with you, for us the market is PC and PS5’.”

Met andere woorden: Microsoft zit een beetje in zwaar weer als het op de hardware aankomt. Want wat ze ook doen met betrekking tot hun netwerk van studio’s en uitgevers uitbreiden, dit vertaalt zich niet naar directe verkopen van consoles. Sony daarentegen ziet de PlayStation 5 als zoete broodjes over de toonbank gaan.

Om de kosten die Microsoft maakt en heeft gemaakt terug te verdienen, brengen ze verschillende voormalig exclusieve games ook naar andere systemen. Dat hebben we onlangs gezien met Hi-Fi Rush, Grounded en Pentiment. Ook zit Sea of Thieves er nog aan te komen en dit is dan pas het begin. Zo sluit Dring af met: