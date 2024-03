Eén van de populairste maps van Call of Duty: Warzone is Rebirth Island, een kopie van het beroemde Alcatraz. Deze map is al lange tijd niet meer beschikbaar in de shooter, maar staat nu klaar om terug te keren. Via X heeft Activision nu aangekondigd dat de release van deze map gepland staat voor woensdag 3 april.

Naar verwachting krijgen we later vandaag of morgen een trailer, waarin de map getoond wordt. Deze zal ongetwijfeld wat aangepast zijn om het fris te houden, en visueel ook opgeleukt naar de standaard van Call of Duty: Warzone 2.0.

Welke modus er te spelen zal zijn op Rebirth Island is nog afwachten, al achten we de kans groot dat het Resurgence zal zijn.