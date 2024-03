Sony PlayStation heeft vandaag aangekondigd dat ze de Game Help feature van de PlayStation 5 verder gaan uitbreiden, zo laat men weten via het PlayStation Blog. De Game Help feature is bedoeld om spelers te helpen met betrekking tot bijvoorbeeld het unlocken van Trophies, maar ook het gidsen van spelers langs een eindbaas middels video’s en meer.

Momenteel werkt Sony aan een verbetering genaamd ‘Community Game Help’, wat een toevoeging aan het reeds bestaande Game Help is. Deze feature zal bij lancering voor iedereen beschikbaar zijn, zonder dat een PlayStation Plus lidmaatschap vereist is.

De uitbreiding op zichzelf richt zich met name op meer hulpmiddelen aanbieden, die door de community gemaakt zijn. Je kunt Game Help na de verbetering op dezelfde manier bereiken, door de PlayStation-knop in te drukken. Ook kan je natuurlijk zelf bijdragen aan deze feature. Daarvoor zul je je deelname aan het programma aan moeten zetten, wat via het Community Game Help scherm kan in de Instellingen, zie screenshot hieronder.

Door de functies aan te zetten, zal de PlayStation 5 automatisch bepaalde stukken van je gameplay opnemen. Dit wordt na het uploaden vervolgens beoordeeld door een moderator en bij goedkeuring, zal de clip gepubliceerd worden. Andere spelers kunnen dit vervolgens weer beoordelen. Zodra de upload live staat, zal de clip van je console verdwijnen, zodat je niet op termijn tegen een volle SSD aanloopt.