Special | Veelbelovende aankomende ID@Xbox games – Microsoft heeft het ID@Xbox programma opgezet met als doel om kleine, onafhankelijke ontwikkelaars de mogelijkheid te bieden om games in eigen beheer uit te geven. Jaarlijks verschijnen er tig games via dit programma en momenteel zijn er ruim 3.000 titels in ontwikkeling. Dat is nogal wat en in een recente presentatie kregen we naast Still Wakes the Deep ook nog een drietal andere games te zien: Botany Manor, Jump Ship en Nightscape. Via korte presentaties maakten we nader kennis met deze titels, die we toch wel als veelbelovend mogen beschouwen.

De paar hoogvliegers

Er verschijnen natuurlijk aan de lopende band kleinere titels en ze allemaal aandacht geven is onmogelijk. Microsoft plukt er daarom jaarlijks een paar tussenuit die veelbelovend zijn. Via de genoemde presentatie hebben we zo kennis met deze games kunnen maken. De belangrijkste en tevens grootste release in dat kader is Still Wakes the Deep waar je in een aparte preview meer over hebt kunnen lezen. De andere drie games bespreken we hieronder in het kort.

Botany Manor

Wel in voor een beetje tuinieren? Vergeet simulators als Lawnmowing Simulator en werp je blik op Botany Manor. Een game die het vak van botanicus zeer serieus neemt. De game is een first-person botanische puzzelgame, waarin je als gepensioneerd botanist naar een landhuis trekt. Ditmaal geen mysterieuze gebeurtenissen of merkwaardige verdwijningen, maar een landhuis omringt door allerlei prachtige planten. Aan jou om meer over deze planten en het groeien hiervan te ontdekken. Niet een alledaagse game, maar dat is precies wat de kracht van deze titel is. Niet alleen kun je op een leuke manier puzzelen, ook steek je er in bepaalde mate iets van op.

De visuele stijl doet erg denken aan The Witness, wat voor een mooi plaatje zorgt. Je krijgt als speler de vrijheid om rond te lopen rondom het bouwwerk en overal vind je attributen om je planten mee te laten groeien. Dit werd dan ook in de presentatie gedemonstreerd, waarbij het doel was om de ontwikkeling van een specifieke plant in kaart te brengen en dat uit te voeren. Aan jou de taak als nitwit om hints bij elkaar te zoeken. Dat begint met het vinden van de zaadjes en de juiste pot voor de plant om in te groeien. Door wat microscopisch werk te verrichten werd duidelijk dat de plant in kwestie geen fotosynthese toepast, maar juist suikers nodig heeft.

Vervolgens is het belangrijk dat je het zaadje plant in de juiste pot en voor ‘juice’ zorgt, zodat het kan groeien. Ware het niet dat er overal appelbomen zijn en die appels bevatten suikers. Even appelsap maken en klaar is Kees, maar nee… de plant in kwestie heeft een bepaalde samenstelling en hoeveelheid gram suiker nodig, wat je dus weer doet door verschillende appels met elkaar te combineren. Die plaats je onder een pers, waaruit de sap komt die via de pers in de pot stroomt, waarna de plant gaat groeien. Het is niet alledaags, maar juist dat doet Botany Manor van andere games onderscheiden. Het is een heerlijk rustgevende puzzelgame, waarin het jouw taak is om allerlei planten te ontwikkelen.

Jump Ship

Van botanisch werk naar een shooter. Jump Ship is iets totaal anders, namelijk een first-person shooter die je met in totaal vier man in coöp kunt spelen. Het interessante aan deze titel is, is dat de gameplay zich niet beperkt tot een bepaald segment in het totaalpakket. Je kunt namelijk rondvliegen met je ruimteschip en ook land betreden om daar het lokale gespuis aan te pakken. Waar dit normaal gesproken twee aparte onderdelen zijn, is dat in Jump Ship gecombineerd. Een goed voorbeeld daarvan is dat het schip door één speler op een landingsplek neergezet werd, waarna het viertal een gebied introk om daar bepaalde dingen te doen.

Ondertussen werden ze van alle kanten aangevallen, maar de missie slaagde. Eenmaal terug bij het schip lag dat ook onder vuur en aan boord dook één van de spelers er direct met een brandblusser bovenop, terwijl de andere speler met een raketwerper de belagers probeerde uit te schakelen. Eenmaal het vuur aan boord geblust, besloot de speler in het schip om op te stijgen, terwijl de andere drie nog buiten op het schip stonden. Tijdens het vliegen kunnen spelers namelijk gewoon doorgaan met schieten, waardoor de actie zich naadloos van de grond naar de lucht verplaatst. Een interessante benadering, want hiermee vervaagt de lijn tussen ground en air combat.

De gameplay op zichzelf oogt vrij traditioneel, waarbij de shooter gameplay op zichzelf niet al te bijzonder is. Maar de afwisseling tussen verschillende vormen en locaties van combat, maken het een game die weer net ietsje anders aanvoelt. De game gaf ook de indruk van enorme omvang te zijn, mede omdat je kunt gaan en staan waar je wilt. Dan te bedenken dat hier slechts 10 man aan werkt. Bovendien lijkt de titel ook wat diepgang te kennen vanwege de verschillende wapens die je mee kunt nemen en de upgrades die je voor jezelf en het schip vrijspeelt. Ook beschik je nog over de ‘Jet Drive’, wat een jetpack is. Hierdoor is de gameplay in combat nog meer dynamisch. Qua locaties mogen we een reeks van planeten verwachten met onder andere zand en ijs, maar ook asteroïden en scheepswrakken om te verkennen. Kortom, het lijkt veel in huis te hebben.

Nightscape

Ontwikkelaar Mezan Studios is gevestigd in Doha, Qatar en neemt het Midden-Oosten als setting voor hun platformer Nightscape. Hierin speel je met Layla, een jongedame die op zoek is naar sterrenbeelden. Deze hangen logischerwijs hoog in de lucht, maar het unieke is dat deze Layla speciale krachten opleveren. Aan haar om het avontuur te doorlopen en de sterrenbeelden compleet te maken en met de krachten die ze krijgt, kan ze vervolgens weer puzzels oplossen die gaandeweg op haar pad verschijnen. Het resultaat is een creatieve puzzel platformer, waarin je ook met pijl & boog aan de slag mag om her en der vijanden uit te schakelen.

De game is primair een 2D tot 2.5D platformer, waarbij je creatief met de middelen die je hebt om moet springen. Zo zagen we Layla een groot blok een richel afduwen, die nodig is om verderop weer op een hoger gelegen punt te komen. Ware het niet dat het pad geblokkeerd werd. Door de kracht van één van de sterrenbeelden kon ze het laten regenen, met als gevolg dat de ruimte met daarin het blok volliep met water. Door haar trouwe geit, die als een soort geest achter haar aan hobbelt, werd ze vooruit geduwd en kon ze haar weg vervolgen. Dit dier geeft je ook hints als je vast lijkt te zitten en helpt in de omgeving waar nodig.

Tegen een mooie, sfeervolle omgeving gebaseerd op het zuiden van Saoedi-Arabië zul je een creatieve platformer ervaren. Tijdens de korte presentatie blonken vooral de omgevingspuzzels uit in hun creativiteit, omdat je de speciale krachten op een leuke manier moet gebruiken. In het gevecht tegen de eindbaas (een grote schorpion) werd dit eveneens gedemonstreerd, waarbij Layla speciale bloemen in de 3D arena diende op te pakken voor buffs op haar pijlen. Eenmaal het monster neer, werd er een nieuw sterrenbeeld vrijgespeeld, wat een nieuwe kracht opleverde die later dan weer van pas zal komen. Het zijn deze elementen die net een leuke draai aan Nightscape geven en je genoeg variatie lijken voor te schotelen.

En daarmee hebben we drie veelbelovende ID@Xbox games besproken. Alle titels komen logischerwijs naar de Xbox en pc, al zijn andere platformen niet uitgesloten.