Sony PlayStation maakt altijd vlak voordat de nieuwe maand van start gaat bekend welke games er aan PlayStation Plus Essentials worden toegevoegd. Een tweetal weken later volgt dan de bekendmaking van de games die voor Extra en Premium abonnees beschikbaar komen.

Nog voor we de maand april binnenstappen is al één van de Premium klassiekers bekend. Gematsu heeft namelijk via een PlayStation Store tracker opgemerkt dat Star Wars Rebel Assault II: The Hidden Empire aan de PlayStation Store is toegevoegd. Deze game verscheen oorspronkelijk in 1996 voor de eerste PlayStation.

Volgens de beschikbare informatie verschijnt deze game op 16 april, wat een dinsdag is. Op dinsdag worden altijd nieuwe PlayStation Plus games beschikbaar gesteld, dus dit klinkt plausibel. Voor een officiële aankondiging moeten we echter even het PlayStation Blog bericht afwachten, dat naar verwachting op 10 april volgt.