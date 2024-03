Sony heeft vandaag bekendgemaakt wat er voor PlayStation Plus Essential abonnees op het programma staat in april. Ze hebben via het PlayStation Blog laten weten dat we de volgende drie games de komende maand mogen verwachten.

Immortals of Aveum (PS5)

Minecraft Legends (PS4/PS5)

Skul: The Hero Slayer (PS4/PS5)

Deze games zullen op dinsdag 2 april worden toegevoegd aan de PlayStation Plus sectie. Als je het meest basale PlayStation Plus abonnement hebt, kun je deze titels dan downloaden en spelen.

