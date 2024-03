Microsoft heeft aangekondigd dat het de Arctic Camo Special Edition controller, die in 2023 werd uitgebracht in de Verenigde Staten, nu ook wereldwijd beschikbaar is.

De controller is verkrijgbaar via de officiële Microsoft Store, maar zal ook bij diverse lokale retailers verkrijgbaar zijn tegen een prijs van € 69,99.

Voor zij die heel hun console ervaring in Arctic Camo-stijl willen kleden is er ook een console wrap beschikbaar.