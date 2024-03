Het wordt steeds meer en meer duidelijk dat Xbox een hele andere kijk heeft op consoles dan zijn concurrenten. Zo brengt het Amerikaanse bedrijf voormalige exclusives naar andere platformen en nu heeft Phil Spencer weer een opmerkelijke uitspraak gedaan.

Als je op een console digitale games wilt kopen, dan is daar maar één winkel voor. Spencer is van mening dat er een voorbeeld moet worden genomen aan de pc, waar je aankopen kunt doen in verschillende digitale winkels. De gamer kan dan zelf bepalen waar hij of zij games koopt. Deze vrijheid zouden gamers op consoles ook moeten hebben.

“Yes, [Consider] our history as the Windows company. Nobody would blink twice if I said, ‘Hey, when you’re using a PC, you get to decide the type of experience you have [by picking where to buy games]. There’s real value in that.”

Volgens Spencer groeit de consolemarkt niet meer zo snel en hij ziet dat steeds meer gamers kiezen voor de pc of pc-handhelds. Het heeft dus zin om ook consolegamers meer keuze te geven, in plaats van het gesloten platform dat het nu is. Xbox wil dan ook graag bekijken hoe ze dit kunnen veranderen.