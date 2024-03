Eliza de Moor was ooit een succesvolle zangeres, tot ze instortte op het podium en nadien nooit meer de oude werd. Ze lijdt aan een ernstig geval van geheugenverlies en loopt zo verloren in haar eigen hoofd. Klinkt als de ideale premisse voor een psychologische horrorgame – of dat is toch wat ontwikkelaar Indigo Studios ervan hoopt te maken.

Dollhouse: Behind the Broken Mirror wordt een first-person horrorgame, waarin je door Eliza’s herinneringen dwaalt, puzzels oplost, griezelige vijanden bekampt én de afloop van het verhaal bepaalt door keuzes te maken. Klinkt allemaal redelijk standaard, maar de onderstaande trailer straalt een sfeertje uit dat ons toch weet aan te spreken.

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd, al weten we nog niet wanneer. Een releasedatum blinkt immers vooralsnog uit door zijn afwezigheid.