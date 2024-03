Microsoft hanteert een andere benadering voor zijn exclusieve games dan Sony dat doet. Verschillende Xbox-games hebben hun weg al naar de PlayStation en Nintendo Switch gevonden en geruchten geven aan dat het hier niet bij zal blijven.

In gesprek met Polygon is Xbox opperhoofd Phil Spencer wat dieper ingegaan op de exclusiviteitsstrategie die Xbox hanteert. Hij stelt namelijk dat alle keuzes die Microsoft maakt in het belang van het platform zijn.

Ook al leidt dat soms tot keuzes die tegendraads aanvoelen, zoals exclusieve games op concurrerende platformen uitbrengen.

“I will say, every decision we make today and tomorrow is for the better of Xbox,

I know sometimes things get weaponized, that there’s some evil in the background that’s making us do things — ‘Phil hates exclusives and that’s why we’re like PlayStation and Switch now.’ Every decision we make is to make Xbox stronger in the long run. It doesn’t mean everyone’s going to agree with every decision we make. But it is fundamental for how we make decisions.”