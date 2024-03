Ontwikkelaar DON’T NOD heeft de afgelopen jaren behoorlijke sprongen gemaakt. Waar de studio begon met het interessante, maar ook wat middelmatige Remember Me hebben ze dankzij Life is Strange een behoorlijke reputatie opgebouwd. Die reputatie wordt alleen maar duidelijker als je maar liefst 7 titels in ontwikkeling hebt op dit moment.

Dit wordt duidelijk uit een business review die DON’T NOD op zijn site heeft staan. Toegegeven, dat cijfer is een klein beetje opgeblazen. Twee van deze titels worden namelijk door studio’s Tolima en Tiny Bull Studios gemaakt.

Een van de games die DON’T NOD zelf in ontwikkeling heeft, Lost Records: Bloom & Rage, zijn we van op de hoogte. De vier titels die nog overblijven worden eveneens door DON’T NOD zelf ontwikkeld, maar zijn nog niet aangekondigd.