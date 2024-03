Weinig is zo bevredigend als met een wapen de hoofden van allerlei gespuis eraf knallen. Die mening zullen ze bij de ontwikkelaar ITEM42 en uitgever HandyGames delen, want zij brachten in februari vorig jaar PERISH op de markt. In deze mythische shooter neem jij het samen met tot wel drie vrienden op tegen hele hordes aan vijanden.

Vanaf 15 april zal je het tuig ook kunnen terugsturen naar hun zanderige graf op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S, nadat deze game verleden jaar al beschikbaar kwam voor pc. Voor PERISH zal je € 19,99 moeten neertellen. Is dit de eerste keer dat je van de game hoort, bekijk dan zeker even de onderstaande trailer.