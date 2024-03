Op 24 april 2020 verscheen Predator: Hunting Grounds voor de PlayStation 4 en pc. De game wordt nu nieuw leven ingeblazen, want de titel zal naar de current-gen consoles komen. Hieronder valt natuurlijk de PlayStation 5, maar ook de Xbox Series X|S. Daarmee wordt de game voor het eerst speelbaar op de console van Microsoft.

Waar Sony Interactive Entertainment in het verleden de uitgever van de game was, heeft ontwikkelaar IllFonic die rechten nu overgenomen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de port van de game naar de Xbox Series X|S. Eind dit jaar zal de assymetrische shooter dan uitgebracht worden voor die platformen.

De game krijgt ook een update voor de bestaande PlayStation 4 en pc-versies, al zijn inhoudelijke details nog niet bekend. Tot slot hebben we nog een overzicht van nieuwe content voor de komende maanden en bekijk hieronder een korte teaser, waarin we de Predator even horen schreeuwen.