Aanstaande woensdag keert Rebirth Island terug naar Call of Duty: Warzone, waarop Resurgence gespeeld kan worden. Met de terugkeer van deze klassieke map mogen we wat aanpassingen verwachten, zoals we dat wel vaker zien.

Via een nieuwe trailer geeft Activision nu in vogelvlucht een duidelijk beeld van hoe de map er deze keer uitziet. Sommige interieurs zijn wat gemoderniseerd en anderen zijn juist wat rommeliger geworden. In grote lijnen is het design verder gelijk aan wat we kennen van de eerdere versies.