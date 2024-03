Er zijn al vele ontslagen gevallen in de gamesindustrie en het ziet er niet naar uit dat het einde in zicht is. Nu is bekend geworden dat Certain Affinity een deel van zijn personeel zal laten gaan.

Het kan zijn dat de naam van de ontwikkelaar geen belletje doet rinkelen. Dit komt doordat zij veelal als support studio dienst doen. Zo hebben zij meegewerkt aan grote franchises, waaronder Halo en Call of Duty.

Certain Affinity heeft meer dan 250 man in dienst, maar 25 daarvan worden ontslagen. Dit is volgens CEO Max Hoberman de eerste keer dat er bij de ontwikkelaar zoveel ontslagen zijn gevallen.

Hoberman betreurt deze stap ten zeerste, maar het was onvermijdelijk. Het is namelijk moeilijker om aan werk te komen, omdat er minder geld wordt uitgetrokken voor third-party ontwikkelaars.

“Most significant is an industry-wide slow down in the funding of new lead and co-development projects and the reluctance of third party investors to fund games or game companies. This has made it exceptionally difficult to sign new work or secure other forms of funding.”

De CEO van Certain Affinity geeft ook aan dat degene die ontslagen worden, zullen worden gecompenseerd.