Waar de belangrijkste showcases voornamelijk draaien om de grootste producties, zijn er ook een hoop kleinere games in ontwikkeling. Ook die titels verdienen aandacht en daarom is The Triple-i Initiative aangekondigd, wat een nieuwe showcase is georganiseerd door verschillende ontwikkelaars.

Deze showcase zal op 10 april om 22:00 uur plaatsvinden en is via YouTube en Twitch te bekijken. De totale show duurt 45 minuten en het zal op een hoog tempo gaan, want we mogen 30 games verwachten. Het moet een ‘no nonsense’ showcase zijn, omdat de ontwikkelaars de tijd en aandacht van gamers respecteren.

De onderstaande ontwikkelaars werken mee aan deze showcase.