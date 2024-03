Het Poolse CD Projekt RED wist indruk te maken met de geslaagde The Witcher-trilogie en de studio kondigde ook al aan dat een vierde deel momenteel in de maak is. Die game is officieel nog niet in volle productie, maar nu blijkt dat er toch al best een groot team op het project is gezet.

Op X deelde de ontwikkelaar namelijk de bovenstaande afbeelding, waarop we te zien krijgen hoe de interne werkkrachten momenteel verdeeld zijn. Hieruit valt af te leiden dat één project overduidelijk de hoofdfocus krijgt: Project Polaris, oftewel de huidige naam voor ‘The Witcher 4’. Het team achter deze game bestaat momenteel uit 403 man, wat ongeveer 64% is van de totale werkkracht. Dat is dus best veel voor een game die eigenlijk nog in pre-productie zit, al begint de ‘echte’ productie ergens in de loop van 2024.

Andere projecten zitten in een nog vroegere fase en krijgen dus (logischerwijs) minder mankracht (denk hierbij aan de Cyberpunk 2077 sequel of de remake van de eerste The Witcher-game). Hopelijk betekent deze eensgezinde focus ook dat The Witcher 4 al vanaf de launch een kwalitatieve game zal worden!