Koei Tecmo heeft aangekondigd dat het deze maand een nieuwe studio opent om aan nieuwe triple-A games te werken. De studio zal geleid worden door Koei Tecmo-veteraan Hayashi Yosuke.

Hayashi was van 2010 tot 2021 head of development bij Koei Tecmo, waarna hij de rol van entertainment division manager en executive vice-president op zich nam. Tijdens zijn periode bij Koei Tecmo heeft hij onder andere gewerkt aan games uit de Dead or Alive, NioH en Ninja Gaiden-franchise.

Er is nog niets bekend over het eerste project van de nieuwe studio, behalve dat het om een gloednieuw IP zal gaan.