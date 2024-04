De actie-RPG Flintlock: The Siege of Dawn zou ergens deze zomer in de winkelrekken moeten belanden. Bijgevolg is het hoog tijd voor ontwikkelaar A44 om wat meer informatie op ons los te laten. Dat doet de studio aan de hand van een 9 minuten durende gameplayvideo, waarin creative director Simon Dasan en associate art director Dale Pugh het commentaar verzorgen.

Wat kan je zoal afleiden uit het filmpje? Dat je met zowel flintlockpistolen als zwaarden aan de slag kan, met ander schietgerei als extraatje. Dat Priming – een balkje boven elke tegenstander dat je moet vullen om kritieke aanvallen te kunnen uitvoeren – een belangrijke rol speelt. En dat je karavanen kan oprichten in de spelwereld, die vervolgens als veilige hub dienst zullen doen.

Een hele boterham dus. We zijn benieuwd of Flintlock: The Siege of Dawn deze zomer indruk zal weten te maken. De titel verschijnt op pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S.