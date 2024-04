Sony president, COO en CFO Hiroki Totoki is sinds 1 april officieel de interim CEO van PlayStation. Hij bekleedt deze rol ter vervanging van ex-CEO Jim Ryan totdat er een permanente vervanger is gevonden voor de positie. In zijn rol zal Totoki samen met de rest van het managementteam verantwoordelijk zijn voor de koers die PlayStation in de komende jaren gaat varen.

“Mr Totoki will work closely with Sony Group Corporation Chairman and CEO Kenichiro Yoshida and the management team of SIE to help define the next chapter of PlayStation’s future, including the succession of the SIE CEO role.”

Hoewel Totoki pas sinds kort de CEO is, is hij al heel duidelijk geweest over zijn doel. Hij wil namelijk dat Sony ‘aggressief’ te werk gaat om de winstmarge te vergroten. Eén ding dat kan bijdragen aan dit doel is door meer first-party games ook uit te brengen op pc.

Totoki staat bekend om zijn duidelijke taal, en dat is onder andere te merken aan een opmerking die hij maakte over Sony-studio Bungie. Hij gaf aan dat er ‘ruimte voor verbetering is op bedrijfsvlak’ bij de studio en dat de studio meer verantwoordelijkheid moet tonen voor de ontwikkeltijd van hun games.