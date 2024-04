De remake van Silent Hill 2 lijkt een stapje dichterbij te zijn gekomen. In de meest recent uitgebrachte trailer van Silent Hill 2 werd bekend dat het spel gepland staat voor een release in het huidige jaar en dit lijkt nog steeds het schema te zijn. Het spel is namelijk gecertificeerd door de ESRB.

De ESRB omschrijft Silent Hill 2 als ‘een horroravonturenspel waarin spelers in de schoenen stappen van een man die terugkeert naar een mysterieus dorp terwijl hij wordt geteisterd door zijn verleden. In een third-person perspectief ontdekken spelers Silent Hill, communiceren ze met personages en vechten ze met mensen en wezens (zoals Pyramid Head, mannequins en monsters)’.

De ESRB treedt ook wat dieper in de details waarmee zij de gegeven Mature-rating onderbouwen. Zo zullen personages worden gespietst en verstikt en zijn er scènes in een stripclub. Het is overigens niet heel verrassend dat het spel deze rating heeft gekregen, het is namelijk dezelfde rating die het origineel kreeg in 2001.

Silent Hill 2 Remake wordt dit jaar uitgebracht voor PlayStation 5 en pc. Wanneer denk jij dat we meer over het spel te horen krijgen?