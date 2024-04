In de afgelopen jaren heeft Ryu Ga Gotoku Studio veel werk verzet om de gehele franchise toegankelijk te maken voor nieuwe spelers. Dit deed de studio door een prequel uit te brengen in de vorm van Yakuza 0, door Yakuza 1 en 2 te hermaken en door 3 tot en met 5 te voorzien van een remaster. Vooral van Yakuza 3 werd verwacht dat hier een remake van zou komen, maar dat is tot dusver helaas nog niet het geval geweest. Toch is er hoop als men series director Masayoshi Yokoyama mag geloven.

In de meest recente aflevering van Ryu Ga Gotoku Studio TV liet Like a Dragon series director Masayoshi Yokoyama weten dat het bedrijf binnenkort audities zal houden voor een aantal rollen in de volgende Like a Dragon-game. Hij wist dat dit hoop zou doen herleven voor een Like a Dragon Kiwami 3 en bevestigde al snel dat de audities niet voor Kiwami 3 zouden zijn. Hij wilde echter nog wel even vermelden dat Kiwami 3 een game is die de studio ‘zeker’ nog zal ontwikkelen.

De volgende vraag is dan natuurlijk “Wanneer dan?”. Het antwoord op die vraag was wat vager, Yokoyama antwoordde namelijk met “vroeger of later”. We moeten dus maar afwachten wanneer dat dan zal zijn.