Microsoft brengt vrij regelmatig nieuwe edities van de Xbox Wireless Controller uit en zo is de volgende die op de planning staat de zogeheten ‘Nocturnal Vapor Special Edition Xbox Wireless Controller’, die deel uitmaakt van de Vapor-serie. Eerder verschenen in deze reeks al de Stormcloud en Dream Vapor kleurstellingen.

Het nieuwe design kan je hierboven bewonderen en als je interesse hebt, is het mogelijk dit model vanaf nu in pre-order te plaatsen bij geselecteerde retailers of anders op Xbox.com. De controller zal op 9 april gelanceerd worden en kent een adviesprijs van € 69,99.