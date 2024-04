Vrijwel wekelijks komen er nieuwe games uit en dat zorgt ervoor dat spelers altijd wat nieuws hebben om te ontdekken. Toch blijkt uit een onderzoek dat gamers voor een groot gedeelte vooral blijven vasthouden aan oudere titels.

Newzoo heeft een rapport gepubliceerd waarin ze de trends onder gamers geanalyseerd hebben. Uit hun onderzoek blijkt dat gamers in 2023 60% van hun speeltijd hebben besteed aan games die ouder zijn. Op de pc zijn het zelfs bijna allemaal oude games.

Het gaat specifiek om speeltijd, dus dit betekent niet dat gamers niet ook nieuwe games spelen. Toch blijkt men dan naderhand weer terug te grijpen naar oude titels die al jaren populair zijn. Denk aan Fortnite, Grand Theft Auto V, Roblox, Rocket League, Minecraft en meer.

Nieuwe games die in 2023 veel gespeeld werden zijn slechts goed voor 8% van de speeltijd en hieronder vallen games als Baldur’s Gate 3, Starfield, Hogwarts Legacy en Diablo IV. Ook heb je nog een soort tussengevallen als EA Sports FC 24 en Call of Duty, wat wel nieuwe games zijn maar dan jaarlijks terugkerende franchises.

Interessant is ook dat 61% van de speeltijd op gaat aan live service games. Hoewel er onder gamers een soort van aversie tegen dergelijke titels is, laat de data andere resultaten zien wat het dus ook logisch maakt dat Sony hier bijvoorbeeld volop op in wilde zetten.