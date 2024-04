De Electronic Entertainment Expo ofwel E3 is niet meer, maar dat stopt Ubisoft niet om net zoals vorig jaar ook dit jaar weer met een showcase te komen in de loop van juni. De Franse uitgever heeft namelijk aangekondigd een Ubisoft Forward te organiseren op 10 juni 2024.

Dit volgt drie dagen na de Summer Game Fest showcase en Ubisoft doet dit live vanuit Los Angeles. Dus mensen die aanwezig zijn kunnen – op uitnodiging – deze editie bijwonen. Vorig jaar deed Ubisoft hetzelfde.

Een specifieke tijd is nog niet bekendgemaakt, maar dit zal waarschijnlijk in de loop van de avond zijn. Naar verwachting horen we tijdens deze show meer over de toekomst van Prince of Persia: The Lost Crown en Skull and Bones.

Daarnaast zullen we vast nieuwe aankondigingen mogen verwachten, bijvoorbeeld van de volgende Far Cry of de onthulling van de Splinter Cell remake. Wie weet komt zelfs Beyond Good and Evil 2 voorbij. Afijn, het is voor nu afwachten.