Ontwikkelaar Yellow Brick Games is geen bekende, wat komt doordat ze nog niet zo lang bestaan. De studio is echter opgericht door veteranen uit de industrie, die eerder bij Ubisoft en BioWare hebben gewerkt. Eén van de medewerkers is Mike Laidlaw, de voormalig creative director van Dragon Age.

Met genoeg kennis en kunde in huis zouden ze voldoende capaciteit moeten hebben om een mooie nieuwe game af te leveren. Die hebben ze nu aangekondigd en heet ‘Eternal Strands’. Het is de eerste game van de ontwikkelaar, die ze ook zelf zullen uitgeven.

De game haalt inspiratie uit Shadow of the Colossus, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Monster Hunter en meer. Dit in een visuele stijl die dan weer erg doet denken aan Immortals: Fenyx Rising. Bekijk hieronder de eerste gameplay trailer.

De game staat gepland voor een release in 2025 en moet verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.