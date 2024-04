Indie-ontwikkelaar Motion Twins scoorde in 2018 een hit met de roguelike Dead Cells, wat een indrukwekkende prestatie was gezien het de eerste grote game van de Franse studio was. Sinds enige tijd wordt er hard gewerkt aan Windblown, een 3D-actievolle roguelike. Tijdens The Game Awards van afgelopen jaar werd de kleurrijke game onthuld en deze nieuwe trailer laat meer van de combat zien.

De beelden liegen er niet om, want Windblown biedt zonder twijfel veel actie op een bijzonder hoog tempo. In deze trailer zien we de personages het opnemen tegen Vortex en de Sentinels, die het bestaan van hun vliegende eilanden bedreigen. Naast de standaard aanvallen kun je ook speciale aanvallen uitvoeren en finishing moves genaamd ‘Crystallize’ inzetten. Als je deze samen met een andere speler uitvoert – de game bevat ook co√∂peratieve mogelijkheden – doe je meer schade. Ook kan je speciale gadgets vinden die voor unieke aanvallen en combo’s zorgen.

Windblown verschijnt voorlopig enkel op Steam en gaat nog dit jaar in early access.