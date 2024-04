Tameem Antoniades richtte samen met twee anderen in 2000 Just Add Monsters op om in 2004 de naam te wijzigen naar Ninja Theory. Vanaf dat moment boekte de studio grote successen met Heavenly Sword en Hellblade: Senua’s Sacrifice, en men maakte nog meer goede titels zoals Enslaved: Odyssey to the West en DmC: Devil May Cry, hoewel die laatste twee het aan de kassa niet fantastisch hebben gedaan.

Wat hebben al deze games met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal geschreven of geregisseerd door Tameem Antoniades. Onze concullega’s van Polygon gingen onlangs op bezoek bij Ninja Theory voor een preview-sessie van Hellblade 2, maar Antoniades was nergens te bekennen. Bij navraag liet een woordvoerder van Xbox, eigenaar van Ninja Theory, weten dat Antoniades inderdaad niet meer bij Ninja Theory werkzaam is.

Het fijne van het vertrek van Antoniades is daarbij niet bekendgemaakt. Er zijn wel details opgevraagd bij Xbox, maar daar is vooralsnog geen reactie op gekomen. Dat de journalisten van Polygon erachter moesten komen door een bezoek aan de studio zet natuurlijk aan tot speculatie; wat is er nou gebeurd? Hopelijk weten we binnenkort meer en kan Antoniades snel ergens anders zijn creatieve brein weer aan het werk zetten.