Het streamingbedrijf Roku heeft een nieuw patent aangevraagd op een technologie die voor onder andere games bedoeld is. Regelmatig zetten spelers hun game op pauze vanwege allerlei redenen. Veel gebeurt er dan niet, maar wat nu als die ruimte gebruikt wordt om advertenties te tonen?

Het patent dat Roku heeft ingediend omschrijft precies dat. Het zou gaan om een technologie die toegepast kan worden op smart tv’s waarop consoles en andere apparaten via HDMI zijn aangesloten. De technologie detecteert wanneer het scherm inactief is, waardoor het van de gelegenheid gebruikmaakt om advertenties te laten zien.

De technologie zou het signaal van het HDMI-apparaat bestuderen om te bepalen of er langdurig hetzelfde beeld doorheen komt. Aan de hand daarvan zou het in kunnen schatten of een game bijvoorbeeld op pauze staat, waarna de advertentie in beeld komt.

Het gaat zelfs zo ver dat de technologie kan bepalen wat de afgespeelde content is, zodat daar weer op ingehaakt kan worden met een bijpassende advertentie. Een mooi voorbeeld is dat als er EA Sports FC 24 gespeeld wordt, dat er bij een pauzescherm dan een voetbal gerelateerde advertentie verschijnt.

De patentaanvraag is ingediend en loopt nog, dus het is nog vrij vroeg in het proces. Of de technologie ook effectief toegepast zal worden op termijn is natuurlijk koffiedik kijken, want veel aangevraagde patenten verdwijnen vervolgens in de archiefkast.