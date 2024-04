Een game met zo veel mogelijkheden en zo veel keuzevrijheid als Baldur’s Gate 3… tsja, daar willen nog wel eens wat problemen in voorkomen. Gelukkig zit Larian Studios er al bovenop sinds de game uit early access kwam. Inmiddels zijn we bij hotfix 24 aangekomen, waarmee weer wat vervelende problemen worden aangepakt.

Zo valt uit de patch notes op te maken dat er een specifieke crash verholpen is wanneer je act 3 in gaat, zijn er problemen met het nemen van een short rest aangepakt en is de performance voor mensen die op Mac OS spelen ook flink verbeterd. Het overzicht wat Larian hierbij heeft gegeven hebben we hieronder geplaatst.