Bij velen zullen de Nintendo Wii U en 3DS ongetwijfeld aan het verstoffen zijn in de kast, want het gangbare platform is immers de Nintendo Switch. Voor die enkeling die deze oude systemen nog gebruikt een reminder: aanstaande dinsdag om 01:00 uur ’s nachts zullen de online services offline gaan.

Het is na deze datum niet langer mogelijk om op de Nintendo Wii U en Nintendo 3DS online te gamen. Dit volgt op het eerder offline halen van de Nintendo eShop voor deze platformen. Met deze sluiting komt er definitief een einde aan de online mogelijkheden voor deze platformen.

Natuurlijk kun je de systemen wel blijven gebruiken, maar alle online functionaliteiten zullen niet langer functioneren. De uitzondering is echter dat digitaal aangeschafte content beschikbaar blijft om opnieuw te downloaden voor de komende tijd. Ook is het mogelijk om updates te blijven downloaden.