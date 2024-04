Als het succes van Assassin’s Creed IV: Black Flag – en de manier waarop mensen nu nostalgisch terugkijken op die titel – één ding bewezen heeft, dan is het wel dat er een publiek is voor piratengames. Nu, piraterij is altijd een populair thema geweest. Het populairste verhaal in dit subgenre is immers nog altijd Robert Louis Stevensons Treasure Island, een boek uit 1883 waarin enkele personages achter de legendarische schat van kapitein Flint aanzitten.

Klinkt als een verhaal waar je een videogame van kan maken… en dat is precies wat ontwikkelaar Savage Level en uitgever Microids van plan zijn met Flint: Treasure of Oblivion. De game zal eind dit jaar verschijnen op pc, PS5 en Xbox Series X|S, en zal plaatsvinden binnen het universum van Stevensons klassieker. Daar blijft het echter niet bij: Savage Level wil naast de fictieve inspiratiebron vooral ook tonen hoe piraterij in die tijd écht in zijn werk ging.

Een unieke mix van realisme en fictie, dus. Het resultaat wordt een game die gebruikmaakt van een turn-based gevechtssysteem en zich presenteert in een charmant comic book stijltje (inclusief tekstballonnetjes en onomatopeeën, oftewel de weergave van geluiden in woordvorm). De onderstaande trailer wist onze interesse alvast onmiddellijk te wekken… al zijn wij eigenlijk altijd wel te vinden voor een tochtje onder de piratenvlag over de zeven zeeën.