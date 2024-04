Ongeveer 17 jaar geleden kwam de allerlaatste Final Fantasy Tactics-game uit. Fans wachten al langere tijd op een nieuwe game in de spin-off serie en in 2021 was er dan eindelijk hoop dankzij de grote GeForce NOW leak, waarin een remaster van Final Fantasy Tactics stond opgenomen. Fans zijn niet de enigen die op een nieuwe FF Tactics wachten, zo vindt Final Fantasy XIV en XVI producer Naoki Yoshida, die ook wel bekendstaat onder de bijnaam Yoshi-P, dat het ondertussen wel weer eens tijd is voor een nieuwe Tactics-game.

Dat liet hij weten in een interview met TheGamer waarin hem werd gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat we ooit een Tactics spin-off gaan zien voor Final Fantasy XVI. Yoshida gaf aan dat de kernmechanismen in Final Fantasy XVI zich niet zouden lenen voor een Tactics-game, maar dat het inmiddels wel weer eens tijd is voor een nieuwe Final Fantasy Tactics.

“How would we even do the Eikon versus Eikon battles in that style?” Yoshida said. “If you have the Eikons, how many squares is an Eikon going to be? You have more people out there as well, so what about the wait time in between? … But the series does lend itself well to that kind of storytelling, and we love Tactics as well. It’s probably about time that we do a new one.”