Ook dit jaar zal Microsoft weer een showcase houden om beelden en informatie te delen rondom de nieuwste games. Hoewel er nog geen officiƫle aankondiging vanuit Microsoft is over wanneer de showcase precies zal plaatsvinden en wat er wordt aangekondigd, weet The Verge al te delen dat de Xbox Showcase volgens de huidige planning op 9 juni gepland staat.

Daar houdt het nog niet op, want naast de datum weet The Verge ook al de namen van enkele games te delen die we op 9 juni kunnen verwachten. Eerder deze week werd door meerdere journalisten al gedeeld dat Gears of War 6 zou worden aangekondigd, en ook Tom Warren van The Verge onderschrijft dit. Daarnaast zal Microsoft de nieuwe Call of Duty, Call of Duty: Black Ops Gulf War, aankondigen.

Naast nieuwe aankondigingen zal Microsoft ook nieuwe informatie naar buiten brengen over eerder aangekondigde games. Warren geeft aan dat Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024 en Indiana Jones and the Great Circle allemaal een releasedatum zullen krijgen tijdens de showcase.