Gears of War was een onvervalste system seller op de Xbox 360, een game die niet alleen erg fijn was om te spelen, maar ook nog eens trots liet zien wat Microsofts toen gloednieuwe console allemaal aankon. Volgens insiders zou Gears 6 – dat mogelijk deze zomer wordt aangekondigd – een gelijkaardige rol gaan spelen voor de Xbox Series X|S.

Op ResetEra liet insider Nate The Hate – geweldige nickname, toch? – vol vertrouwen optekenen dat Gears 6 een van de weinige games zal zijn die echt laat zien waar de huidige generatie consoles toe in staat zijn. Om verwarring te vermijden: Nate praat over next-gen, maar heeft het wel degelijk over current-gen. We zijn benieuwd of hij gelijk zal hebben.

“I’d be surprised if 2024 came and went without a mention or look at Gears 6. The game will be that ‘this is what next-gen is about’ moment. Very few games have delivered that ‘next-gen’ moment this generation, as we had an exceptionally long cross-gen period. Much like Gears 1 was the moment on Xbox 360, so should Gears 6 be for Xbox Series.”