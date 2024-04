Er was een moment waarop Raven Software een standalone Call of Duty Zombies game in ontwikkeling had. Hoewel nooit aangekondigd of bevestigd, zijn er zoveel geruchten over geweest dat het een gevalletje ‘waar rook is, is vuur’ is.

Een voormalig ontwikkelaar die bij Raven Software heeft gewerkt heeft in een YouTube-video het bestaan van het project bevestigd. Sterker nog, de ontwikkelaar ging zelfs wat dieper op de game in al is het project echt nooit goed van de grond gekomen.

Zou was de game tussen 2011 en 2012 in ontwikkeling, maar de ontwikkelaar is nooit verder gekomen dan design documenten. Het plan was om er een live service game van te maken, voorzien van microtransacties en ook zou de game voorzien zijn van customization mogelijkheden.

De game was iets volledig nieuws, dus geen goedkope port van oudere content en de reden dat niet Treyarch de game in ontwikkeling had maar Raven Software, kwam doordat de eerstgenoemde ontwikkelaar niet zeker wist of ze met Zombies door wilden gaan vanwege intern gerommel.

Qua gameplay zou de game alleen of met maximaal vier spelers gespeeld kunnen worden en de titel was voorzien van een wereldmap. In eerste instantie zou je als speler in een arena als gladiator beginnen en het moeten opnemen tegen zombies. De arena was gebaseerd op rondes, waarbij vijanden in golven op de speler(s) afkwamen. Op een gegeven moment zou je dan ontsnappen en de open wereld kunnen gaan verkennen.

De bedoeling was dat je tegen zoveel mogelijk zombies vocht om beloningen te verkrijgen. Dit zou periodiek interessant gehouden worden door middel van seizoenen met nieuwe content en unlocks.

Klinkt allemaal erg voorspelbaar, want dit is wat je ongeveer van een dergelijke game zou verwachten. Het project is in 2012 dus in de prullenbak belandt en met Warzone heeft Activision nu een andere kip met het gouden ei in handen, dus de kans dat we een standalone Zombies-game krijgen lijkt vooralsnog nihil.