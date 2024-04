Het wil wel eens gebeuren dat games die voor virtual reality-headsets zijn gemaakt later ook zonder deze hardware te spelen zijn. Op die manier spreekt de ontwikkelaar een groter publiek aan en dat is met een niche markt als VR geen gek idee. De volgende titel waarvoor dat geldt is C-Smash VRS.

C-Smash VRS kwam vorig jaar juni uit voor de PlayStation VR2 en aankomende zomer zal C-Smash VRS – New Dimension uitkomen. Dit is de versie die je gewoon op je tv kunt spelen, zonder gebruik te hoeven maken van de virtual reality headset. Beide versies zullen dan tevens worden voorzien van cross platform leaderboards.

Heb je de originele game al in bezit, dan kan je deze via een update upgraden naar de New Dimension-versie zodra deze beschikbaar is.