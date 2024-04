Deze week zal op Amazon Prime Video de Fallout tv-serie te zien zijn. Nog voor het zover is ziet het er al naar uit dat er een tweede seizoen zal volgen.

Het eerste seizoen van Fallout werd gedraaid in New York en Utah, maar het tweede seizoen zal hoogstwaarschijnlijk (deels) in Californië gefilmd worden. Deze staat heeft namelijk $25 miljoen aan belastingpremie toegekend aan de reeks, aldus Variety.

Californië heeft ook voor andere tv-series geld weggelegd, waaronder NCIS: Origins. Dit wordt gedaan zodat er (nieuwe) banen worden gecreëerd en dat film- en tv-makers niet naar andere staten of het buitenland gaan om daar belastingvoordeel te krijgen.