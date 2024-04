We hebben de afgelopen jaren de prijzen van games iets zien toenemen omdat het voor de industrie niet langer te verantwoorden valt de oude prijzen te rekenen terwijl de kosten overal enorm zijn toegenomen. Het huidige prijspunt is fors, maar volgens de CEO van Saber Interactive, Matthew Karch, is ook dat prijspunt niet realistisch voor lange termijn.

De productiekosten van games blijven alsmaar toenemen, waardoor de risico’s ook groter worden voor een ontwikkelaar en/of uitgever. Hierbij haalt Karch het voorbeeld van Cyberpunk 2077 aan, waarbij de verwachting torenhoog was (mede door de enorme investering), maar door de gebrekkige release het veel geld gekost heeft. Uiteindelijk heeft die game winst opgeleverd, maar het risico was enorm.

Idem dito voor een situatie bij Ubisoft een paar jaar terug, toen de uitgever besloot om de kwaliteit van de titels te herzien met als gevolg het uitstel van ongeveer de hele line-up. Dit heeft financieel enorm veel impact en dat kan voor kleinere partijen levensgevaarlijk zijn.

In een gesprek met IGN zei hij om precies te zijn het volgende:

“I think that as games become more expensive to make, the $70 title is going to go the way of the dodo. I do. I just don’t think it’s sustainable… Look, you remember the hype for Cyberpunk 2077, which I think actually ultimately performed okay, but when the expectations are so high and so much money is put into one title, it’s hugely risky for the company that’s doing it. What if it fails? You remember what happened when Ubisoft a couple of years ago, all their titles slipped out of the year, and then all of a sudden they were in an entirely different place? It’s hard to recover from that. I think the market is going to shift to development which is not necessarily lower quality, but there’s going to be an emphasis on trying to find ways to reduce costs.”