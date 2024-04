Eén van de franchises waar Sony in het verleden furore mee maakte, met name online, was SOCOM. De ontwikkelaar achter die franchise, Zipper Interactive, bestaat niet meer en ook ligt de reeks al jaren in de kast. Er bestaat echter een kans dat Sony het IP stilletjes weer onder het stof vandaan heeft getrokken en met iets nieuws bezig is.

In 2022 overleed de acteur David Veach, maar op zijn CV die nu online opgedoken is staat een interessante vermelding. Zo zou hij bezig zijn geweest met een project dat ‘SOCOM 111’ heet en dat is het. Dus verdere informatie hebben we niet, behalve dat zijn betrokkenheid te maken had met motion capture werk.

Het is niet duidelijk of dit aan Sony te linken valt, maar wel gingen er in het verleden geruchten rond dat Sony Guerrilla Games had ingeschakeld om de SOCOM-franchise nieuw leven in te blazen. Dit bericht dateert echter al van 2019 en tegenwoordig ligt de focus van de Amsterdamse ontwikkelaar vooral bij Horizon, dus of het alsnog iets wordt – als het überhaupt iets is – is afwachten.

Interessant is ook dat sommigen opmerken dat SOCOM 111 een equivalent zou kunnen zijn voor SOCOM III, maar de naam Veach komt niet terug in de credits en ook staat er geen SOCOM vermelding op zijn IMDB-profiel. Afijn, afwachten is het enige wat we kunnen doen.