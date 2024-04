Waar de ene ontwikkelaar na de andere uitgever mensen op straat zet, heeft Sony Santa Monica Studio juist nieuwe handen nodig. De ontwikkelaar heeft namelijk maar liefst 24 nieuwe vacatures online gezet, wat wel aangeeft dat de ontwikkeling van hun huidige game goed op stoom aan het raken is.

Waar ze aan werken is niet bekend, maar een nieuwe God of War lijkt enigszins vanzelfsprekend gezien de vorige twee delen uitermate succesvol waren. In de reeks van vacatures valt over het algemeen weinig te vinden qua hints, behalve als we kijken naar die van senior combat designer.

Deze vacature vraagt specifiek om ervaring met beide recente God of War-games. Het gaat dan om ervaring met combat design keuzes, systemen, mechanieken en vijanden wat te relateren valt aan God of War en God of War: Ragnarök. Dit is zeker geen bevestiging, maar wel weer een hint in de richting van een nieuw avontuur voor Kratos en/of Atreus.